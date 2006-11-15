Как Янукович собирается отмечать годовщину Помаранчевой революции

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что делать праздник с годовщины Помаранчевой революции не следует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал, отвечая на вопрос журналистов, на международном медиа-форуме.

«Я уверен в том, что мы никакого праздника из этого не должны делать. Мы должны провести дискуссии, отметить, что такое событие в государстве было, которое дало нам позитив и негатив», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. «Такие конференции мы поддерживаем и готовы принимать участие в дискуссии по данному вопросу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.