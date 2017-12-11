"Антипольский инцидент": В МИД Польши прокомментировали повреждения автобуса на Львовщине

В МИД Польши обеспокоены "очередным антипольским инцидентом" из-за взрыв автобуса с польскими номерами во Львовской области. Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

"Министерство иностранных дел Республики Польша подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря этого года во Львове поврежден польский автобус в результате подрыва взрывчатки, и с озабоченностью отмечает очередной антипольский инцидент на территории Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ польском МИД заявили, что существование Украины не является условием существования свободной Польши - СМИ

В МИД Польши отметили, что в автобусе находились 23 польских туриста, среди которых были представители местных органов власти.

Сообщается, что автобус был поврежден на стоянке рядом с отелем. Во время взрыва в нем никого не было, никто не пострадал.

"Власть Украины изучает обстоятельства инцидента; местные полиция и прокуратура проводят следственные действия. Организатор поездки предпринял меры для возвращения участников поездки в страну. Они возвращаются в Польшу в компании консула во Львове", - отметили в польском МИД.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 декабря на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей неизвестные повредили автобус, который осуществлял экскурсионное перевозки польских туристов во Львов.