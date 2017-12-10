Миротворческая миссия ООН на Донбассе вряд ли будет реализована - экс-помощник госсекретаря США

Американский эксперт, бывший помощник госсекретаря Дэвид Крамер заявил, что предложение России по миротворцам сильно отличается от того, что ранее предложила Украина. По его мнению, ничего не меняется, Путин хочет дестабилизировать Украину, чтобы Запад потерял к ней интерес. Об этом он сообщил изданию "Сегодня".

По его словам, он скептически относится к тому, что до своих "выборов" в марте у российской стороны появится интерес к решению этого вопроса.

Читайте такжеПрогресса в вопросе миротворцев на Донбассе нет, но усилия следует продолжить - МИД Литвы

"Фактически предложение России по миротворцам даже не стартовое, это несерьезный способ положить конец боевым действиям. Оно просто отделит Донбасс от остальной Украины и ничего не принесет для восстановления международно-признанной украинско-российской границы. Поэтому у меня нет больших надежд на миротворческую миссию на Донбассе – вряд ли это произойдет. Я считаю, наилучший способ – усиливать санкции против путинского режима до тех пор, пока он не начнет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины и не выведет свои войска, и предоставить Украине летальное оружие, чтобы помочь ей защитить себя", – считает Дэвид Крамер.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США предлагают ввести на оккупированный Донбасс «администрацию ООН».