Зварыч на всякий случай напомнил: альтернативы не будет

Фракция «Наша Украина» должна отмежеваться от министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО или министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО, если они останутся работать в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом заявил в интервью УНИАН представитель Президента Украины в ВР Роман ЗВАРИЧ.

Он отметил, что «фракция «Наша Украина» четко определилась относительно оппозиционности». «Если кто-то остается, то “Наша Украина” вынуждена будет жестко отмежеваться от такого министра», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр здравоохранения Украины Ю.ПОЛЯЧЕНКО, назначенный в правительство по квоте “Нашей Украины”, заявил о готовности продолжить работать в правительстве В.ЯНУКОВИЧА. В то же время он отказался вступать в партию «Народный Союз Наша Украина».

В свою очередь, министр по делам семьи, молодежи и спорта Ю.ПАВЛЕНКО заявил, что готов выполнить рекомендацию блока “Наша Украина” об отставке с должности министра.