Порошенко поблагодарил международных партнеров за усилия по освобождению украинских политзаключенных в РФ

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров за усилия по освобождению украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией.

Об этом говорится в сообщении главы государства в микроблоге Twitter.

«Я благодарен нашим международным партнерам, которые вместе с нами прилагают усилия по освобождению украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией. Убежден, правда и справедливость победят», - написал Порошенко.

Читайте такжеВ аэропортах Украины и мира прошли акции в поддержку незаконно осужденных в РФ украинцев (фото)

Как сообщал УНИАН, посольство Великобритании призвало Российскую Федерацию немедленно освободить всех украинских политических заключенных.

По данным исследования экспертов Крымской правозащитной группы, с 2014 года - после аннексии Крыма Россией - не менее 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел.