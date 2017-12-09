Саакашвили задержали в квартире высокопоставленного чиновника Нацполиции - СМИ

Одиозного политика Михеила Саакашвили задержали в квартире действующего полицейского Юрия Покиньбороди. Об этом сообщают источники ТСН.uа в правоохранительных органах.

Полковник Покиньборода является бывшим начальником главного управления Национальной полиции в Луганской области. Он занимал эту должность с октября 2015 по май 2016 лет. После этого Покиньбороду назначили на должность руководителя управления одного из департаментов Национальной полиции Украины.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером, 8 декабря, силовики задержали экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили в квартире одного из его сторонников.

Сторонники Саакашвили собрались под управлением СБУ, куда его доставили. Здание оцепили силовики, приехал автобус с Нацгвардией.

Напомним, 6 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (двое или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).