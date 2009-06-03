Следователя в деле об отравлении Ющенко заподозрили в нарушениях

Начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Петр КОВАЛЬ направил на имя и. о. генерального прокурора Сергея ВИНОКУРОВА рапорт, в котором просит провести служебную проверку нарушений, якобы допущенных следствием в рамках расследования уголовного дела об отравлении кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. При этом он настаивает на отстранении от проведения служебного расследования подчиненных заместителя генпрокурора Николая ГОЛОМШИ.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» (№ 91), ссылаясь на копию рапорта, которую имеет в своем распоряжении.

Рапорт П. КОВАЛЬ подал 30 мая.

"Докладываю, что мне от оперативного сотрудника Службы безопасности стало известно, что в рамках расследования уголовного дела №49-1361, возбужденного по факту посягательства на жизнь кандидата в Президенты Украины, а ныне Президента Украины ЮЩЕНКО В.А., руководителем следственно-оперативной группы, старшим следователем по особо важным делам КЛИМОВИЧ Г.И. на протяжении длительного периода через Апелляционный суд города Киева и другие суды получались разрешения на негласное проникновение в жилище, в служебные кабинеты, снятие информации с каналов связи и проведение других технических мероприятий в отношении ряда политиков, народных депутатов, руководства Генеральной прокуратуры и руководителей отдельных структурных подразделений Главного управления по расследованию особо важных дел", – пишет П.КОВАЛЬ.

В своем рапорте он просит и.о. генпрокурора назначить служебную проверку изложенных им фактов. Проведение служебного расследования П.КОВАЛЬ просит поручить "любому структурному подразделению Генеральной прокуратуры кроме тех, руководство которых осуществляет заместитель генпрокурора ГОЛОМША Н.Я", поскольку именно он с июня 2007 г. осуществлял прокурорский надзор за досудебным следствием, контроль и руководство следователями, занимающимися расследованием уголовного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО.

В документе П.КОВАЛЬ подчеркивает, что подчиненные Н.ГОЛОМШИ не могут объективно проводить проверку по данному факту. В подтверждение своих слов П.КОВАЛЬ констатирует, что подчиненными господина Н.ГОЛОМШИ были совершены противоправные действия, зафиксированные оперативными сотрудниками СБУ.

Как отмечает газета, связаться с Н.ГОЛОМШЕЙ вчера не удалось. С.ВИНОКУРОВ, подтвердил, что с рапортом П.КОВАЛЯ он уже ознакомлен, но комментировать его наотрез отказался.

"Этот рапорт подан на мое имя, и как он мог оказаться у вас, я не знаю. Пока вы не скажете, как он попал к вам, я ни на один вопрос не отвечу", – категорично заявил изданию С.ВИНОКУРОВ.