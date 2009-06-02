Суркис просит Ющенко повлиять на мэров Одессы и Днепропетровска

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС попросил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО повлиять на руководство Одессы и Днепропетровска, чтобы они прекратили дискуссии по поводу решения УЕФА по городам-хозяевам Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.СУРКИС сказал сегодня на заседании Координационного совета по вопросам подготовки и проведения в Украине финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По словам президента ФФУ, неадекватная реакция руководства Одессы и Днепропетровска «не просто удивляет УЕФА, но и негативно влияет на отношение к четырем городам-хозяевам».

«Учитывая негативное влияние на имидж государства, прошу высшее руководство в лице Президента Украины немедленно вмешаться и повлиять на местные власти Днепропетровска и Одессы», - сказал Г.СУРКИС.

Он отметил, что заявления по поводу обжалования и несогласия с решением УЕФА «окончательно разрушили последние шаткие мостики, которые давали надежду на получение этими городами Евро-2012». Г.СУРКИС подчеркнул, что любые сообщения в украинских СМИ по поводу Евро-2012, в том числе и негативного содержания, «уже на следующий день лежат на столе ПЛАТИНИ». (Президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ - УНИАН).

Г.СУРКИС подчеркнул, что УЕФА пугает не объем работ, которые нужно выполнить в Украине, а неспособность управленческих команд реализовать разработанные планы и проекты.

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК также обратил внимание на некорректное поведение руководства двух городов, которые утратили право принимать игры Евро-2012. По его словам, «это нужно прекратить, потому что продолжение будет иметь негативное влияние, даже если мы все выполним к 30 ноября».

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ему «досадно и больно комментировать такую реакцию из Одессы и Днепропетровска». Он отметил, что определение городов-хозяев Евро-2012 является исключительной компетенцией УЕФА, и украинские власти не имели никакого влияния на эту организацию.

«Нам нужно поставить точку и призвать к корректному поведению, потому что все это вредит репутации Украины в УЕФА», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 мая исполком УЕФА решил лишить Днепропетровск и Одессу права претендовать на Евро-2012. После этого власти этих городов выступили с рядом критических заявлений, выразив свое несогласие с таким решением УЕФА и заявив о намерениях его обжаловать. Вместе с тем, как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, обжалование этого решения вообще не предусмотрено соглашением УЕФА с принимающими городами.