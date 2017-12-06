Саакашвили рассказал, где был ночью и во время штурма под Радой (видео)

Лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили утверждает, что этой ночью находился в палаточном городке возле Рады, там и ночевал.

Он рассказал, что сначала силовики пришли в соседнюю палатку, поэтому ему удалось выйти из своей и стать в окружении сторонников, заявил опальный политик со сцены под Радой.

"Я был в палатке, нас подняли по тревоге... Меня вывели, я стоял в окружении людей. Потом пришли спецназовцы, искали только меня, но не нашли", - добавил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в Мариинском парке на рассвете произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.

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Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор.

В ответ люди начали бить их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.