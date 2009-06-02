Ющенко не нравится конспирация ПР и БЮТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в очередной раз заявляет, что не допустит перераспределения власти в стране на двоих.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую позицию главы государства озвучила на брифинге его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА.

Она отметила, что Президент будет приветствовать любую консолидацию любых политических сил, если целью их объединения является борьба с кризисом.

По ее словам, создание новых коалиций должно происходить открыто и в соответствии с законодательством.

«Вместо этого сейчас очевидно, что «широкую коалицию» ее инициаторы рассматривают исключительно как механизм для теневой конституционной реформы с последующей узурпацией власти», - сказала И.ВАННИКОВА.

Пресс-секретарь подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО считает, что принятие новой Конституции является единственным механизмом урегулирования политических противоречий, но реализация этих изменений должна учитывать общественное мнение и приниматься демократическим способом.

«Ключевое противоречие между Президентом и лидерами двух (ПР и БЮТ – УНИАН) политических сил заключается в выборе способа изменения системы власти. Президент Украины считает недопустимым тот факт, что переговоры по принятию новой Конституции Украины происходят в конспиративном режиме», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что история знает много примеров, когда тайные переговоры выливались в мятеж.

«Конечная цель нынешних переговорщиков в двух политических силах - лишить людей права выбора и разделить власть в стране на много лет вперед. Кулуарное обсуждение Конституции и намерения избирать Президента в Верховной раде и продлить каденцию этой ВР еще на несколько лет политологи квалифицируют как антиконституционный мятеж», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент предостерегает политические силы от такого развития событий и предупреждает, что не допустит «деления страны на двоих».

По мнению главы государства, изменения государственного строя и соответствующие конституционные изменения должны получить одобрение граждан на всеукраинском референдуме. В.ЮЩЕНКО отмечает, что общество ожидает обнародования принципов и задач нового парламентского большинства.