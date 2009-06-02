В БЮТ говорят: еще ничего нет, а уже все дрожат

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заверяет, что его политическая сила не намеревается принимать участие в ни одном конституционном перевороте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

По словам И.КИРИЛЕНКО, конец мая ознаменовался очередной истерией на давно надоевшую тему - «сговора, измены, мятежа, переворота, узурпации власти и других страшилок».

По убеждению лидера фракции БЮТ, это уже стало политическим признаком для Украины – «еще ничего нет, а уже все дрожат».

«БЮТ в очередной раз уполномочен не просто заявить, а в очередной раз успокоить многочисленные ватаги разнокалиберных политических деятелей. Не бойтесь и напрасно не дрожите – ничего подобного не будет», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что БЮТ является последовательным сторонником урегулирования проблем в политической системе страны.

«И для нас главная проблема не в полномочиях между Президентом и премьер-министром. Краеугольным камнем развития страны должно стать перераспределение реальной власти между центром и территориями в интересах последних», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО заверил, что Ю.ТИМОШЕНКО и БЮТ замыслили не узурпацию власти, а совместными усилиями политических сил навести порядок в стране.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО допустил, что 2 июня в Верховной Раде Украины будет объявлено о создании коалиции Партии регионов и БЮТ.

В.ЮЩЕНКО заявил, что настоящей целью создания новой коалиции является внесение изменений в Конституцию Украины, в частности, отмена прямых выборов Президента. По убеждению Президента, в случае принятия такого решения, его можно будет назвать не иначе как конституционный переворот.