В ПР боятся, что ширка сорвется из-за «критических дней» Тимошенко

Лидеры Партии регионов и БЮТ Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО рассматривают вариант, при котором союз ПР и БЮТ не будет официально оформлен. Главной проблемой в переговорах является отсутствие гарантий выполнения достигнутых договоренностей, пишет сегодня "Коммерсантъ-Украина".

По словам источника издания, знакомого с ходом переговоров, после того, как "президентская сторона начала проводить кампанию по дискредитации переговоров", их участники стали склоняться к отказу от формализации нового большинства.

"Целью является не столько сама коалиция, сколько передел должностей и - самое главное - внесение изменений в Конституцию. Для того, чтобы изменить Конституцию, не обязательно объявлять новую коалицию. Нигде не сказано, что для голосования за изменение Основного Закона нужны голоса именно коалиции. Для этого достаточно договориться, пожать руки, сделать авансовый кадровый платеж, гарантирующий сделку, и второй платеж в виде внесения изменений в Конституцию, которые пролонгируют полномочия Верховной Рады нынешнего созыва", - сообщил источник.

Его слова подтвердил народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Валерий КАМЧАТНЫЙ. "Коалиция - это такая штука, которая была придумана в 2004 году и которая не слишком эффективна. Главное, чтобы принимались решения, в том числе изменения в Конституцию, которые разделяет большая часть парламента, независимо от того, формализирована она в коалицию или нет. А такие вопросы могут решаться и силами ситуативного или временного большинства", - сказал бютовец.

В свою очередь депутаты Партии регионов такой вариант развития событий пока воспринимают в штыки. "Партия регионов выступает за создание коалиции - только после этого мы будем вносить изменения в Конституцию. Без коалиции мы будем политической силой, которая ставит во главу угла министерские портфели. Получить ряд отставных портфелей - это совсем не наша цель. Или мы будем партнерами по коалиции, или не будем торговаться из-за временных преференций", - заявил народный депутат от ПР Юрий САМОЙЛЕНКО.

По его словам, главная проблема заключается в отсутствии гарантий выполнения достигнутых договоренностей. "БЮТ уже не тот – там есть группы, которые заявляют о своей самостоятельности. У нас есть опасения по поводу выполнения ими обязательств, поэтому так долго и болезненно проходит процесс создания коалиции", - сказал Ю.САМОЙЛЕНКО.

"В принципе, мы близки к этому. Если у лидера БЮТ ничего не поменяется и, как всегда, не настанут критические дни", - с иронией заметил Ю.САМОЙЛЕНКО.

Напомним, 1 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предположил, что 2 июня в Верховной Раде Украины будет объявлено о создании коалиции Партии регионов и БЮТ.