БЮТ требует перенести антикризисную программу: «новые обстоятельства»

Фракция БЮТ требует перенести на следующую неделю рассмотрение в Верховной Раде антикризисной программы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он сказал: «У нас еще есть возможности усовершенствовать данную программу в связи с проведенными совещаниями и с новыми обстоятельствами».

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поддержал это предложение.

По его словам, «стоит поддержать, чтобы не просто рассматривали программу и не имели никакого решения».