БЮТ требует перенести антикризисную программу: «новые обстоятельства»
11:58, 01 июня 2009Политика
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Литвин поддерживает
Фракция БЮТ требует перенести на следующую неделю рассмотрение в Верховной Раде антикризисной программы правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
Он сказал: «У нас еще есть возможности усовершенствовать данную программу в связи с проведенными совещаниями и с новыми обстоятельствами».
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поддержал это предложение.
По его словам, «стоит поддержать, чтобы не просто рассматривали программу и не имели никакого решения».
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