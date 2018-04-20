События недели: версия читателей УНИАН - запрет "Сватов", новая война НАБУ с ГПУ и сенсационное письмо Филарета

Новый год все ближе, а мы погружаемся в пучину абсурда все глубже. Уходящая неделя это продемонстрировала во всей красе, и эти проявления не прошли незамеченными для наших читателей. Начнем, пожалуй, с истории, развернувшейся вокруг популярного, коммерчески успешного, аполитичного и самое главное – украинского сериала "Сваты" производства известно студии "Квартал 95".

Все началось еще в конце прошлой недели, когда СБУ сообщила о запрете въезда в страну на три года одного из ключевых актеров сериала, Федора Добронравова. Причины – неоднократное посещение им оккупированного Крыма с нарушением установленных правил и «антиукраинские публичные заявления», в которых Добронравов, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. После этого стали появляться и множиться слухи о возможном запрете сериала «Сваты», в котором снимался Добронравов, и на это очень резко отреагировал в своем видеообращении один из создателей этого сериала – Владимир Зеленский.

По его мнению, связи между Добронравовым и массой людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, нет никакой, и почему должны пострадать как команда сериала, так и сами зрители, он решительно не понимает. Если Добронравов виноват – пусть отвечает, но запрещать из-за него сериал, который снят в Украине, украинцами и на частные деньги, как-то неправильно. Завершил свое выступление Зеленский словами персонажа Васи Голобородько (президента в исполнении Зеленского в сериале «Слуга народа»): «А вы, все остальные, злодеи, идите в ж…пу», - сказал он, обращаясь, видимо, к СБУ.

Впрочем, эти заявления не помогли, поскольку Минкульт оперативно внес Добронравова в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности государства, а Госкино на следующий день бегом отменило госрегистрацию сериала и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала. Простыми словами, это означает запрет на его трансляцию в Украине.

После этого Зеленский заявил о закрытии проекта, Студия «Квартал 95», в своем официальном заявлении назвала запрет «абсурдным решением, которое противоречит здравому смыслу», а спекуляции на «псевдопатриотические темы» в адрес «Сватов» безосновательными, отметив, что это украинский сериал, который снимался в нашей стране, давал работу сотням украинских кинематографистов и пополнял государственный бюджет Украины. Напоследок в «Квартале 95» поблагодарили власти за то, что они их не забыли, зловеще пообещав, что и они, в свою очередь, этого не забудут. Так что, судя по всему, впереди нас ждет много увлекательных и жестких шуток про обитателей Банковой, Грушевского и т.д.

Ситуация с запретом «Сватов» действительно выглядит, мягко говоря, странной и вызывает больше вопросов, чем ответов. Дело не в том, любит кто-то этот сериал, или нет. Дело в бессистемном и избирательном подходе, из-за которого страдает украинский бизнес. Если уже запрещать Добронравова так глобально, то почему не были запрещены другие сериалы с его участием? Почему также не запрещены фильмы и сериалы с участием десятков других актеров, которые тоже посещают оккупированный Крым и участвуют там в съемках? Почему должен страдать Зеленский и его команда. Люди, которые с самого начала войны заняли патриотическую позицию, жертвовали деньги на АТО, проводили антипутинские концерты. А лично Зеленский потерял еще и как бизнесмен, отказавшись от кучи прибыльных проектов, съемок и контрактов в России в знак протеста против войны. Согласитесь, на такое способен не каждый. А то у нас патриотов на словах – пруд пруди, а неделе – единицы. Некоторые, вон, до сих пор конфетами торгуют, никак отказаться не могут, все якобы ждут удобного момента, чтобы уйти без убытков.

Поэтому сейчас просто брать и уничтожать отечественный продукт, над которым кто-то работал 15 лет, когда вокруг куча артистов, которые спокойно гастролируют по России и не имеют особых проблем, мягко говоря, неправильно. Если уже так жестко подходить к этому вопросу, то занимайтесь всеми, а не только Зеленским.

Можно, конечно, надеяться на здравый смысл, который все-таки возобладает в кабинетах СБУ, хотя, судя по еще одному скандалу, в который вляпалось это достопочтенное ведомство на пару с ГПУ, шансов почти нет.

Новый дурно пахнущий скандал не прошел незамеченным нашими читателями. На этой неделе война правоохранительных органов в Украине достигла своего апогея. Участники – все те же, встречайте: на одной стороне ринга – сравнительно молодой, амбициозный и подающий хоть какие-то перспективы антикоррупционный орган в лице НАБУ, в другом углу – представители старой гвардии в лице ГПУ и СБУ, которые ранее периодически мелко гадили друг другу, однако были вынуждены временно начать дружить против общего врага, который, мало того, что нагло ворвался на полянку старых хозяев жизни, так еще и разрешения особого не спрашивает. Так и без всего собираемого с полянки урожая можно остаться.

Ранее у сторон уже были стычки. Думаю, все помнят события лета 2016 года, когда между сотрудниками НАБУ и ГПУ произошло знаменитое столкновение с мордобоем, в результате которого сотрудники Генпрокуратуры незаконно задержали двух сотрудников НАБУ, а трое прокуроров получили легкие телесные повреждения. Тогда конфликт удалось замять, но не забыть. И, вот, произошел новый конфликт, который грозит перерасти в полномасштабную войну ведомств.

Все началось с заявления Государственной миграционной службы о том, что во время попытки передачи взятки первому замглавы службы Дине Пимаховой сотрудниками славной СБУ был задержан агент Национального антикоррупционного бюро. Детективы НАБУ были обвинены в уголовном преступлении, а именно – провокации взятки. Впоследствии, сотрудники ГПУ и СБУ совместно провели обыски на двух явочных квартирах детективов НАБУ и даже задержали легендарного агента Бюро «Катерину», известную своим участием в разработке нардепов Розенблата и Полякова. Попутно в прессу была слита ее имя и фамилия, после чего, судя по всему, ее ценность как агента будет равна нулю и НАБУ, в итоге, лишится ценного сотрудника.

В качестве доказательства нарушения закона агентом НАБУ правоохранители показали видео. На нем Пимахова, знающая, что на ней висит скрытая камера СБУ и ГПУ, гордо отказывается от взятки, о которой она говорила ранее. Гениально! Мне кажется, в этой комедии не хватает только фразы «Да вы что! Я не такая…»

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В Бюро после такого вероломства, обвинили сбушников и прокурорских в намеренном срыве операции, которая готовилась месяцами. Теперь, из-за «подставы» от старой гвардии, операция прекращена и раскрыть грандиозную коррупционную схему в миграционной службе уже не получится. Пресс-служба НАБУ, не стесняясь в выражениях, назвала эти действия «спланированной диверсией в отношении сотрудников Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры», которая была реализована СБУ и санкционирована лично генпрокурором Луценко.

В Бюро утверждают, что должностные лица СБУ, «использовав информацию, которая стала им известна в процессе выполнения служебных обязанностей (а именно, прослушивание телефонных номеров в рамках расследований НАБУ) не просто раскрыли эту информацию одному из объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодовую работу детективов НАБУ, но и завербовали это лицо для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования работников Национального бюро».

Спустя время с заявлением выступил уже сам директор Бюро Андрей Сытник, который обвинил СБУ в срыве всех проводимых на данный момент операций агентов под прикрытием. По словам Сытника, в деле о коррупции в Государственной миграционной службе Дина Пимахова была не главным объектом расследования. В то же время, из-за утечки информации, возможность довести расследование до конца потеряна. Сытник отдельно акцентировал внимание на том, что целью СБУ был срыв конкретной операции и срыв всех других операций агентов под прикрытием и получения информации об агентах. Согласитесь, от таких заявлений можно просто впасть в ступор.

На данный момент конфликт находится в активной стадии, и кто кого победит пока не ясно. Понятно одно – в этот раз так просто завершить это все не удастся, и нас, судя по всему, в скором времени ожидают новые обмены ударами и сливы компромата. Остается только надеяться, что в этой войне верх, в конце концов, возьмет светлая сторона Силы.

Еще одной историей, заинтересовавшей наших читателей, стало сенсационное заявление на Архиерейском соборе Русской православной церкви о том, что получили письмо от главы УПЦ Киевского Патриархата Филарета, который якобы попросил прощения у РПЦ и просит снять с него анафему.

Поспешу всех обрадованных разочаровать, а всех встревоженных успокоить. Как оказалось, письмо действительно существует, и некоторые слова из него действительно можно трактовать так, как об этом заявили в РПЦ. Но это не более, чем манипуляция.

В Киевском Патриархате заявили, что ни о каком покаянии и возвращении в лоно РПЦ речь не шла. По словам Филарета, он обратился с письмом к РПЦ, чтобы с него была снята анафема, что открыло бы диалог к ​​примирению, однако оказалось, что русская церковь не готова к диалогу. Предстоятель также добавил, что надеялся на то, что после снятия анафемы можно будет вести диалог с РПЦ о предоставлении автокефалии (независимости) УПЦ КП.

По словам Филарета, российская сторона при посредничестве Илариона передала ему, что собор РПЦ готов снять с него анафему, но при условии, что он попросит об этом. Ему объяснили, что без соответствующего обращения к собору невозможно принять решение о снятии анафемы. Результатом этого и было пресловутое письмо к предстоятелю РПЦ и епископату русской церкви. «Нужно было решить вопрос о снятии анафемы, потому что примирение без молитвенного единения невозможно. А для совместной молитвы нужно снять анафему. Поэтому была достигнута договоренность, что этот вопрос будет решен на соборе РПЦ», - сказал Филарет.

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«Вместо этого собор, воспользовавшись моим обращением, направил его не на примирение, не на решение вопроса автокефалии, а на то, что якобы мы хотим вернуться в лоно Московского патриархата. Так вот, я хочу заявить твердо - никакого покаяния, что я выбрал путь автокефалии Украинской православной церкви, не было, нет и не будет никогда», - заявил Филарет.

Журналисты, которые общались с источниками в УПЦ КП, сообщили несколько иную версию. Дело в том, что посланник московского патриарха Кирилла еще в начале ноября сообщил Филарету, что на этом Архиерейском соборе РПЦ собирается изменить Устав и якобы дать УПЦ МП автокефалию, то есть полную независимость от Москвы. Поэтому Филарету предложили написать письмо, в котором он должен был выступить инициатором начала процедуры объединения украинских церквей. Филарет поверил и написал письмо, которое в Москву привезли три епископа. Однако московские церковники обманули Филарета. УПЦ МП получила только автономию, а письмо Филарета использовали в своих интересах.

Кстати, об изменении устава РПЦ, в котором УПЦ МП теперь якобы предоставляется автономия. Это далеко не рядовое событие произошло по причине того, что в Украине, в скором времени, может появиться закон, согласно которому на деятельность религиозных организаций, руководящие центры которой находятся в государстве-агрессоре, наложат определенные ограничения. Для того, чтобы вывести из-под удара УПЦ МП, в Москве и решили провернуть эту хитрую историю с предоставлением автономии.

На этом фоне наши читатели пропустили сообщение от СБУ о том, что Россия работает над фальсификацией выборов президента Украины в 2019 году. Думаю, в любой нормальной стране эта новость имела бы эффект разорвавшейся бомбы, но я понимаю читателей, проигнорировавших это сообщение, либо скептически его воспринявших. В последнее время СБУ основательно подрастеряла свой авторитет и многие ее сообщения уже просто не воспринимаются серьезно. И на вопросы: «А в пользу кого же Москва решила сфальсифицировать выборы? Быть может, Вакарчука? А, может, вечно грустный полковник Гриценко?», думаю, в СБУ уже знают ответ. Вероятнее всего, этим злодеем-агентом Москвы будет тот, кто будет иметь больше всего шансов выиграть у Порошенко.

Пропустили наши читатели еще одно важную новость. На этой неделе Украина понесла невосполнимую утрату - Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), прекратил производство легковых автомобилей модели Ланос и решил сконцентрироваться на выпуске коммерческой техники. Причинами «смерти» пациента стали экономическая ситуация в стране, снижение спроса на эту уникальную продукцию и засилье нехороших евробляхеров, почему-то предпочитающих покупать за пару тысяч евро подержанные иномарки, вместо того, чтобы кататься на замечательном отечественном автомобиле. Здесь в голову приходит только фраза «хоронили тещу – порвали два баяна». Хотя, нет. Теперь возникает еще один вопрос – как быть с пошлинами, защищающими «отечественного автопроизводителя». Неужели их отменят? Ответ, думаю, вы знаете сами.

Напоследок расскажу вам забавную новость из жизни фриков. Ирина Фарион во Львове прошла проверку на полиграфе после того, как Дмитрий Гордон в ходе одного из телеэфиров с ее участием предположил, что она «или российский агент, или психически больной человек». Проверка показала, что на спецслужбы РФ она вроде бы не работает J. Почему вроде бы? Читайте здесь.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН