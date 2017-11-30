УПЦ КП опубликовала письмо Филарета (фото)

Украинская православная церковь Киевского патриархата опубликовала копию письма Патриарха Филарета к Патриарху Кириллу.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий (Зоря).

"Письмо написано с дипломатическим желанием учесть "лицо" адресата, чтобы он мог сохранить его. К сожалению адресат не пожелал учесть ничьи интересы, кроме собственных", - отметил Зоря.

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По его словам, речь идет о том, чтобы РПЦ отменила все решения, которые ей препятствуют общаться с УПЦ КП. "Патриарх Филарет анафемы и отлучения никогда не признавал и не признает, поэтому его они не волнуют. Те, кого это волнует - пусть ищут способ, как их отменить", - отметил Зоря.

Также он подчеркнул, что Патриарх не имеет повода "каяться перед РПЦ", потому что он не виновен ни в чем из того, в чем его обвиняют.

Как сообщал УНИАН, на Архиерейском Соборе РПЦ, который проходит с 30 ноября по 2 декабря, заявили о получении письменного обращения от главы УПЦ Киевского Патриархата Филарета к главе РПЦ Кириллу от 16 ноября 2017 года.

Как утверждается на официальном сайте РПЦ, "в письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, но и об отмене "всех решений, в том числе о угрозы и отлучения ... ради достижения Богом завещанной мира между единоверными православными христианами и примирения между народами".

В ответ на это спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) сказал, что в своем письме Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет не просил никакого прощения у Русской православной церкви.

Зоря подчеркнул, что речь не идет ни о каком "покаянии перед русской церковью".