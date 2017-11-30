УПЦ КП опубликовала письмо Филарета (фото)
Письмо было написано по просьбе из МП, чтобы быть основанием на Архиерейском Соборе РПЦ восстановить возможность молитвенного единения.
Украинская православная церковь Киевского патриархата опубликовала копию письма Патриарха Филарета к Патриарху Кириллу.
Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий (Зоря).
"Письмо написано с дипломатическим желанием учесть "лицо" адресата, чтобы он мог сохранить его. К сожалению адресат не пожелал учесть ничьи интересы, кроме собственных", - отметил Зоря.
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По его словам, речь идет о том, чтобы РПЦ отменила все решения, которые ей препятствуют общаться с УПЦ КП. "Патриарх Филарет анафемы и отлучения никогда не признавал и не признает, поэтому его они не волнуют. Те, кого это волнует - пусть ищут способ, как их отменить", - отметил Зоря.
Также он подчеркнул, что Патриарх не имеет повода "каяться перед РПЦ", потому что он не виновен ни в чем из того, в чем его обвиняют.
Как сообщал УНИАН, на Архиерейском Соборе РПЦ, который проходит с 30 ноября по 2 декабря, заявили о получении письменного обращения от главы УПЦ Киевского Патриархата Филарета к главе РПЦ Кириллу от 16 ноября 2017 года.
Как утверждается на официальном сайте РПЦ, "в письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, но и об отмене "всех решений, в том числе о угрозы и отлучения ... ради достижения Богом завещанной мира между единоверными православными христианами и примирения между народами".
В ответ на это спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) сказал, что в своем письме Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет не просил никакого прощения у Русской православной церкви.
Зоря подчеркнул, что речь не идет ни о каком "покаянии перед русской церковью".