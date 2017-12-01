СБУ сорвала все операции агентов под прикрытием НАБУ — Сытник

Служба безопасности Украины сорвала все операции агентов под прикрытием Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом заявил директор Бюро Артем Сытник, пишет Громадське.

Он отметил, что сейчас приостановлены все операции агентов НАБУ под прикрытием.

По словам Сытника, в деле о коррупции в Государственной миграционной службе Дина Пимахова была не главным объектом расследования. В то же время, из-за утечки информации, возможность довести расследование до конца потеряна.

Сытник заявил, что целью СБУ был срыв конкретной операции и срыв всех других операций агентов под прикрытием и получения информации об агентах.

Обыски проводились по 10 адресам, но пока ни один работник НАБУ не задержан.

«В двух конспиративных помещениях НАБУ были проведены обыски. Также были проведены многочисленные обыски как у сотрудников НАБУ, так и у их родственников. Эти обыски сопровождались циничным поведением сотрудников СБУ, повреждением имущества наших сотрудников и их близких родственников », - сообщил Сытник.

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Как сообщал УНИАН, 8 ноября в НАПК сообщили, что пригласили председателя НАБУ Артема Сытника прийти 13 ноября и дать пояснения по поводу невыполнения требований Нацагентства. Отмечалось, что директор НАБУ не выполнил требования НАПК и, по мнению ведомства, необоснованно отказался предоставить запрашиваемую информацию и документы, что является признаком административного правонарушения. Сытник, в свою очередь, опроверг информацию о непредоставлении информации и отметил, что требование НАПК явиться в агентство для дачи пояснений не подлежит выполнению.

Кроме того, 30 ноября в НАБУ заявили, что 29 ноября во время документирования одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием. В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников Бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционирована генеральным прокурором Украины».

В свою очередь, первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ о предложении взятки.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному агенту НАБУ объявят о подозрении в провокации и даче взятки. При этом он раскритиковал работу НАБУ и высказал мнение, что работники агентства совершили провокацию против чиновника миграционной службы.