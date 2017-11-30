УПЦ КП: патриарх Филарет не просил прощения у РПЦ

Спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) говорит, что в своем письме Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет не просил никакого прощения у Русской православной церкви.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о письме Патриарха к Патриарху Московскому и всея Руси, предстоятеля Русской православной церкви Кирилла, в котором Филарет вроде бы просит о каком-то прощении.

«Патриарх Филарет не просил прощения у РПЦ», - сказал Зоря и добавил, что это письмо и заявление о письме будут сегодня опубликованы на сайте Киевского патриархата.

Относительно содержания письма спикер отметил, что здесь нужно давать объяснения, чья это была инициатива. «Это была инициатива со стороны русской церкви. Они делали предложение, что якобы они согласны к диалогу, к нахождению взаимопонимания и примирения, но для этого нужно, чтобы Патриарх обратился. В такой форме, в которой это возможно для них, для их восприятия», - сказал он.

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Зоря подчеркнул, что речь не идет о каком «покаянии перед русской церковью».

«Никакого покаяния перед русской церковью Патриарх не имел и не имеет и не будет иметь. Потому что нет предмета для покаяния. Если бы Патриарх чем-то согрешил перед русской церковью, чем бы нарушил каноны ее или еще что-нибудь подобное, то тогда бы был предмет требовать покаяния», - сказал Зоря.

Он добавил, что каждый христианин совершает грехи. «И поэтому мы и молимся все: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И поэтому, как человек, возможно, он кого-то чем-то обидел. Возможно, кто-то гнев имеет на него. А в Евангелие сказано: если гнев против тебя брат твой – пойди и примирись», - сказал спикер.

В то же время, на сайте УПЦ КП опубликован анонс пресс-конференции Патриарха Филарета 1 декабря. Отмечается, что во время пресс-конференции он расскажет о диалог с РПЦ о признании автокефалии Украинской Церкви.

Разместив этот анонс на своей странице в Facebook, Зоря также подчеркнул, что «единственный диалог, который Патриарх и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ - диалог о признании Москвой автокефалии Украинской Церкви». «Ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращения в ее состав не может быть и речи», - подчеркнул он.

Ранее на Архиерейском Соборе РПЦ, который проходит с 30 ноября по 2 декабря, заявили о получении письменного обращения от главы УПЦ Киевского Патриархата Филарета к главе РПЦ Кириллу от 16 ноября 2017 года.

Как утверждается на официальном сайте РПЦ, «в письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, но и об отмене «всех решений, в том числе о угрозы и отлучения ... ради достижения Богом завещанной мира между єдиновірними православными христианами и примирения между народами».

В сообщении РПЦ говорится, что письмо завершается словами: «Прошу прощения во всем, в чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от души прощаю всем».