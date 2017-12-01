Дядю Саакашвили не пустили в Украину, потому что он не объяснил цель визита – Слободян

Дядю бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили не пустили в Украину, поскольку он не объяснил цель визита, заявил Радио Свобода помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его информации, гражданин Грузии прибыл из Турции и объяснил, что следует через Украину транзитом. Мужчина также сообщил, что хочет попасть на территорию Украины.

«Вид на жительство в Украине у него закончилась еще в июле 2017 года. Он не смог объяснить причину, почему хочет пересечь границу в Украине, с какой целью, где будет находиться. На основании этой информации ему отказали в пересечении границы Украины. Никто никого не задерживал. Сейчас гражданин сидит, ждет своего рейса», – отметил Слободян.

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Ранее Саакашвили написал в Facebook, что его дядю держат в аэропорту «Борисполь» и не пускают в Украину.

«Он живет в США, является бывшим дипломатом высокого ранга, много лет возглавлял подразделение ООН в Нью-Йорке, сейчас в отставке и прилетел меня навестить», – пояснил Саакашвили.

10 ноября бывший президент Грузии заявлял о задержании его 11-летнего сына в аэропорту «Борисполь». В ГПСУ, со своей стороны, утверждали, что парня никто не встречал, поэтому «были приняты меры в виде удержания до прибытия встречающего лица».