Ющенко говорил со Стельмахом и Наливайченко в аэропорту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и председателем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО проблемы коррупции в банковской сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, встреча состоялась сегодня утром в аэропорту «Борисполь» перед началом однодневного официального визита главы государства в Ватикан.

Встреча стала продолжением разговора о последних результатах борьбы с преступлениями в банковской сфере, которая состоялась в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы Президента.