Одни - воюют, другие хотят управлять: Кравчук перечислил страны, которые постоянно имеют претензии к Украине

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук считает, что Украина оказалась в окружении стран, которые постоянно имеют к ней какие-то претензии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытой дискуссии "1 декабря 1991 года, украинский референдум: уроки истории для будущего".

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"Теперь вокруг нас оказались одни противники. Россия - враг, воюет. Польша - хочет управлять Украиной, даже кадры расставлять. Венгрия говорит, что будет биться против нас. Румыния - под вопросом ... Мы оказались в окружении стран, которые имеют к нам постоянно какие-то претензии", - сказал Кравчук.

По словам экс-президента, это касается, в частности, наименования улиц "так, как они хотят", а также того, чтобы Украина своих героев, "если им они не нравятся», не выставляла героями.

"Почему? Мы можем задать такой вопрос? Я вам скажу, почему. На коленях стоим. Когда выпрямимся ... В 1991 году нам удалось выпрямиться", - заявил Кравчук.

Ранее Кравчук заявлял, что Россия использует церковь как составляющую идеологии войны против Украины.