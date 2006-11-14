Пьяницам не удалось испортить украинско-польские отношения

Инцидент вокруг обливания краской памятника Тарасу Шевченко в местечке Белый Бор в Польше и поджога в одной из украиноязычных школ не повлияет на состояние украинско-польских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.

«Обе стороны осудили эти действия и заявили, что они никоим образом не повлияют на хорошее состояние межгосударственных украинско-польских отношений», - сказал он.

По словам А.ДЕЩИЦЫ, украинская сторона быстро отреагировала на официальном уровне на инцидент, в частности, состоялась встреча посла Украины в Польше Александра МОЦЫКА с государственным секретарем МИД Польши, а также директора департамента МИД Украины - с временно поверенным по делам Польши в Украине. Была выражена просьба о скорейшем выяснении причин инцидента.

А.ДЕЩИЦА сообщил, что польские стражи порядка достаточно быстро нашли виновников, совершивших эти действия исключительно по хулиганским мотивам. «Как не досадно, но это произошло под воздействием алкоголя и желания просто развлечься», - сказал руководитель пресс-службы.

Он отметил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Польше и министерств иностранных дел двух стран.

А.ДЕЩИЦА выразил надежду, что инцидент исчерпан и виновные понесут соответствующее наказание.

Как сообщал УНИАН, в конце октября в Польше неизвестные пытались сжечь здание комплекса школ с украинским языком обучения в Бартошицах (Варминско-Мазурское воеводство), а также разрисовали памятник Тарасу Шевченко в местечке Белый Бор.

В начале ноября польская полиция задержала двух молодчиков, которые разрисовали памятник Тарасу Шевченко. Задержанные объяснили свой поступок тем, что были пьяными, а краску просто нашли.

Памятник Тарасу Шевченко было установлен в местечке Белый Бор в 1991 году. Это дар Украины местной украинской общине, которая проживает в этой части Польши более 60 лет.