Клюев прогнозирует скандальные выходы из рядов Партии регионов

"Регионал" Андрей Клюев прогнозирует, что в ближайшее время из Партии регионов выйдет несколько ее членов.

"В Партии регионов, как и в любой другой политической силе, периодически происходит ротация кадров. Некоторые люди как приходят, так и уходят — и ничего страшного не происходит. Думаю, что партия только окрепнет, если мы еще с десяток человек из нее попросим", - сказал Клюев в интервью "Киевскому телеграфу".

При этом он отметил, что "ничего страшного в этом нет" и о расколе партии речи не идет.

"Думаю, в ближайшее время еще несколько человек выйдут из рядов нашей партии, и не исключено, что будут пытаться уйти со скандалом. Но это будет их собственный скандал в силу особенностей характера или "особых заданий извне". Для партии подобного рода эксцессы не ощутимы", - сказал Клюев.

Он также отметил, что "политическим конкурентам Партии регионов выгодно вбить клин между Януковичем, Ахметовым, Клюевым, Рыбаком, Азаровым", чтобы в партии "начались реальные неприятности и произошел настоящий раскол".

"Мы это проходили в 2005 году: целые группы политтехнологов работали над тем, как "поссорить всех со всеми", чтобы разорвать партию на части. Но мы все это видим и знаем о подобных планах. Поэтому у политтехнологов ничего и не получается", - отметил Клюев.

Комментируя заявление бывшего члена Партии регионов Инны Богословской о ее намерении баллотироваться в президенты, Клюев сказал, что оно не стало для него новостью.

"Это — технические кандидаты, и у них нет никаких шансов стать главой государства. Их задача — попытаться снизить рейтинг лидера Партии регионов Виктора Януковича. Думаю, они станут критиковать и Юлию Тимошенко. Я также точно знаю, в чьей игре и кому это будет поддержкой", - сказал он.

На вопрос, правда ли, что новый глава секретариата президента Вера Ульянченко тесно связана с Партией регионов, Клюев ответил:

"У меня лично с Верой Ивановной давние, хорошие отношения. Но это не означает, что и в политике у нас тоже гармония. Вера Ивановна — человек опытный, коммуникабельный, приятная в общении женщина. Но говорить о том, что у нас какие-то единые политические цели, нельзя. Подобного никогда не было и нет".

Говоря о возможном сотрудничестве с "Единым центром", Клюев отметил:

"У Виктора Балоги есть партия "Единый центр", около 10 депутатов парламента, к которым мы периодически, когда надо принимать нужные стране законопроекты, обращаемся за помощью. Вот такое сотрудничество возможно. Почему нет?".

Украинская правда