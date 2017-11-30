Ситуация вокруг НАБУ: международные эксперты опасаются более серьезных "нападений" на агентство

В Международном антикоррупционном консультативном совете (МАКС) обеспокоены ситуацией вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины и опасаются серьезных "нападений" на этот орган. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители МАКС во время пресс-конференции в Киеве.

"Вчера вечером СБУ и представители Генеральной прокуратуры арестовали одного из детективов НАБУ. Как они говорят, за провокацию взятки. Это не что иное, как расследование в течение нескольких месяцев НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по поводу подозрения, что Государственная миграционная служба имеет коррупцию высокого уровня", - сказал член МАКС Драго Кос.

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Напротив, добавил он, СБУ обыскала помещения НАБУ и задержала детектива НАБУ, а также "разрушила всю операцию". "Они не только разрушили операцию. Они разрушили операционную состоятельность НАБУ работать в рамках антикоррупционных мероприятий", - считает Кос.

Так, подчеркнул он, в организации "глубоко обеспокоены, что это может означать начало даже еще более серьезных нападений на НАБУ, которое начало добиваться результатов".

"Мы приняли решение, что мы будем просить о встрече европейского комиссара Хана (комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан - УНИАН), отправлять письма всем соответствующим международным организациям, просить их воспринимать последние события", - сказал он и добавил, что Украина делает шаг назад от своего задекларированного желания противодействовать коррупции, особенно на высоком уровне.

Кроме того, он добавил, что организация будет продолжать мониторинг указанных событий в Украине, и напомнил о необходимости создания антикоррупционных судов.

Кос подытожил, что если подобные события вокруг антикоррупционных органов будут продолжаться и дальше, то это будет означать, что это "конец НАБУ, а затем уже и конец САП".

"Я думаю, что это будет иметь большие последствия. Не только для противодействия коррупции в Украине, но также и в целом. Поэтому мы действительно обеспокоены и надеемся, что это была лишь ошибка и недоразумение. Так или иначе, кто-то должен за это отвечать", - констатировал он.

Кроме того, председатель МАКС Карлос Кастресана также выразил обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ. "Это может повредить всем усилиям, которые осуществляются последнего года по противодействию коррупции в Украине", - сказал он.

Говоря и о других странах мира, Кастресана заметил, что когда "следственные органы, прокурорские органы успешно работают, выносят дела в суд, - есть определенная реакция, определенная месть". "И это очень серьезно. Надо помнить о такой мести", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, в НАБУ заявили, что 29 ноября во время документирования "одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием".

По информации НАБУ, чиновник миграционной службы неоднократно озвучивала требование о получении "поощрения" в сумме 30 тысяч долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а в дальнейшем - за предоставление вида на жительство на территории Украины.

Также в ведомстве отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности "организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ".

В НАБУ высказали убеждение, что "имеет место спланированная диверсия" против работников Бюро и САП, реализованная "СБУ и санкционированная генеральным прокурором Украины".

В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ о предложении взятки.

Чиновник сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако он продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что агенту НАБУ, задержанному при попытке дать взятку, сегодня объявят о подозрении по ст. 370 (провокация взятки) и ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины и высказал мнение, что работники НАБУ совершили провокацию против чиновника миграционной службы.