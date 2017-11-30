Черная магия и обереги в политике: кому астрологи пророчат президентское кресло (видео)

Гадалкам не только доверяют, но и платят бешеные деньги. Некоторым политики платили даже 10 тысяч долларов.

Кому из народных избранников маги пророчат президентское кресло? Черная магия и обереги в политике - смотрите в сюжете "Секретных материалов".

Лилия Атаманенко, астролог международного класса и специалист по оккультным наукам, побывала в здании Рады и заявила, что здесь туже много негативных потоков энергии - так называемых мафлоков. Через ручки дверей парламента, уверяет изотерик, прошло много ритуалов.

Сами народные избранники, чтобы защититься от проклятий и порчи, носят обереги. Среди таких нардепов - Игорь Мосийчук, Татьяна Бахтеева и Оксана Корчинская.

Читайте такжеРоссия работает над фальсификацией выборов президента Украины в 2019 году - СБУ

Нардеп Борислав Береза уверяет, что он - едва ли не единственный в Раде, кто в магию не верит.

Астролог-изотерик говорит, что депутатское кресло - это только начало политической карьеры Олега Ляшко, звезды ему предвещают даже президентское кресло. Но преградой к этому может стать его необразованность, поэтому политику срочно нужно изучать английский.

Атаманенко, говоря о Юлии Тимошенко, заявила, что лидер "Батькивщины" прогадала с украшениями: ей нужно отказаться от холодных жемчужин, которые не принесут любви избирателей.

Владимиру Гройсману астролог советует бояться клеветы, которую он может не перенести и уйти от власти. А также из-за роковой женщины он может потерять все, даже семью.

Илья Кива, прогнозирует изотерик, никогда не станет президентом, но его народ будет бояться. Кроме того, с ним может произойти беда из-за неразделенной любви.

Ранее харьковский астролог Елена Максимова заявляла, что в течение 2018 года будет везти всем водным и земным знакам. Как никогда уверенно и комфортно будут чувствовать себя Раки, Скорпионы, Рыбы, Стрельцы, Девы и Козероги.