Астролог назвала знаки, которые разбогатеют в 2018 году

В течение 2018 года будет везти всем водным и земным знакам. Как никогда уверенно и комфортно будут себя чувствовать Раки, Скорпионы, Рыбы, Стрельцы, Девы и Козероги.

По словам харьковского астролога Елены Максимовой, эти знаки забудут, что такое неудачи и безденежье, их заработки будут расти, передает Gazeta.ua.

"Успех будет на вашей стороне, если четко будете знать, чего хотите. Закладывайте фундаменты и покупайте жилье. Это время гнездования. Многим светит приобретение недвижимости и новых авто. Не упустите возможности разбогатеть", - рассказала она.

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По словам астролога, сложнее пойдут дела у воздушных и огненных знаков, ведь они привыкли жить ярко и масштабно.

Тот, кто в следующем году решится на переезд за границу или новое место работы, будет вынужден начинать все с нуля.

В 2018 году, добавила Максимова, ожидается 5 затмений, во время которых не стоит ничего планировать.

"31 января, 15 февраля, 13 июля, 27 июля, 11 августа не стоит планировать покупку недвижимости, бракосочетание, оформление наследства или подписание договоров. В силу вступает Сатурн. 2018 год будет способствовать строительству и ландшафтному дизайну", - прогнозирует астролог.