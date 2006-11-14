Стецькив прогнозирует большую жирную точку

Советник Президента Украины по политическим вопросам Тарас СТЕЦЬКИВ прогнозирует освобождение парламентом министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА, министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Я думаю, что отставки министров, скорее всего, состоятся. Это является ярким признаком того, что Партия регионов как ведущая сила антикризисной коалиции все же пошла путем реванша», – сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

По его словам, в антикризисной коалиции долгое время было искушение расправиться с Б.ТАРАСЮКОМ, и завтра будет уникальная возможность, которой она, скорее всего, воспользуется. Т.СТЕЦЬКИВ считает, что в решении вопроса относительно А.ГРИЦЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО «ястребы, которые сейчас получают верх в антикризисной коалиции, могут пойти по такому же конфликтному, конфронтационному сценарию».

«Это большая жирная точка, которая символизирует 100 дней работы правительства», - отметил он.

Кроме того, Т.СТЕЦЬКИВ подчеркнул, что в случае, если такие действия со стороны антикризисной коалиции состоятся, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ближайшее время обнародует свою позицию.

Он отметил, что такие действия антикризисной коалиции засвидетельствуют, что Универсал национального единства для Партии регионов был поводом для получения и дальнейшей монополизации власти. Т.СТЕЦЬКИВ заверил, что у В.ЮЩЕНКО есть достаточно возможностей реагировать на такие действия, например, обратиться в Конституционный Суд.

Он также отметил, что вопрос роспуска парламента пока в повестке дня не стоит.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 ноября планирует заслушать отчет министров иностранных дел и обороны.

2 ноября в ВР была создана Временная следственная комиссия для проверки фактов коррупции со стороны отдельных должностных лиц МВД, изложенных в публикациях газеты "2000". На время деятельности комиссии (два месяца) ВР рекомендует правительству отстранить министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей.