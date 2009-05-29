Ющенко пошел в лицей, где готовят национальную элиту

В пятницу Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принимает участие в празднике Последнего звонка в Украинском гуманитарном лицее Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

***Украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко создан в 1991 году. Концепция работы заведения ставит целью воспитание национальной элиты.

В настоящее время в лицее 310 лицеистов 9-11-х классов из г. Киева и других городов и сел Украины. В этом году учебное заведение заканчивают 104 выпускника.