Ющенко хочет съездить в Австралию, Сингапур и Бруней
18:50, 27 мая 2009Политика
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Президент поручил Тимошенко обеспечить
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует посетить с государственным визитом Австралию.
Указ о подготовке соответствующего визита размещен на официальном сайте главы государства.
Этим же указом Президент поручил подготовить свои рабочие визиты в Республику Сингапур и Бруней Даруссалам.
Кабинет министров Украины должен обеспечить план мероприятий по подготовке государственного визита Президента Украины в Австралию и рабочие визиты в Сингапур и Бруней.
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