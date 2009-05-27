Ющенко хочет съездить в Австралию, Сингапур и Бруней

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует посетить с государственным визитом Австралию.

Указ о подготовке соответствующего визита размещен на официальном сайте главы государства.

Этим же указом Президент поручил подготовить свои рабочие визиты в Республику Сингапур и Бруней Даруссалам.

Кабинет министров Украины должен обеспечить план мероприятий по подготовке государственного визита Президента Украины в Австралию и рабочие визиты в Сингапур и Бруней.