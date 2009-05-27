Литвин хочет обеспечить страну мощными мозгами

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что нынешняя ключевая задача, которая должна быть осознана и реализована в государстве, - это качественное образование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, это спикер подчеркнул сегодня во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом Запорожского национального университета.

«Если мы не обеспечим наличие мощных мозгов в Украине, страна не будет иметь перспектив», - отметил он.

В.ЛИТВИН высказался за необходимость увеличения финансирования вузов, уменьшения нагрузки на преподавателей и количественного уменьшения аудиторных групп, поскольку, по мнению председателя ВР, больше внимания необходимо уделять индивидуальной подготовке студентов.

Также В.ЛИТВИН считает недопустимым разрушение системы образования, которая существовала в государстве и давала выпускникам вузов фундаментальные знания. «Я считаю, что вузы в Украине давали выпускникам фундаментальное образование», - сказал он. В этом контексте В.ЛИТВИН призвал «осторожно внедрять любые новации в этой сфере».

Председатель ВР в своем выступлении сосредоточился на проблемах качественного образования, глобальных экономических и социальных процессах. В этом контексте он отметил, что Украина по разным обстоятельствам не может быть «глобальным игроком». Поэтому, считает В.ЛИТВИН, «наша задача – сделать сегодня все, чтобы она стала региональным лидером». «Для этого надо много работать и не пытаться Украину куда-то пристроить. Она должна играть свою отдельную роль», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он выразил убеждение, что ключевыми аспектами, в том числе и бюджетной политики, должно быть образование и здравоохранение. «Есть еще целый ряд приоритетов, среди которых и проблемы села», - добавил В.ЛИТВИН.