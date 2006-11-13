Тимошенко предлагает Януковичу одновременный бартер

БЮТ будет требовать пакетного голосования законопроектов о Кабинете министров и оппозиции, заявил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге для прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ сообщил, что завтра планируется последнее заседание рабочей группы, которая прорабатывает законопроекты об оппозиции. По его словам, группа склоняется к варианту, предложенному фракцией БЮТ, который будет доработан.

«Мы считаем, что данный закон необходимо принимать вместе с законопроектом о Кабинете министров. Я надеюсь, что наш вариант будет поддержан», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, в случае отдельного голосования у законопроекта об оппозиции не будет шансов. Он считает, логичным, если бы два законопроекта, которые формируют отношения власти и оппозиции, принимались вместе, а желательно - вообще голосовались в пакете.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул важность обоих этих законопроектов. По его словам, закон о Кабинете министров должен создавать эффективный механизм деятельности правительства. «Мы рассматриваем закон о Кабинете министров как закон, по которому будет работать наше правительство, причем в ближайшее время. В то же время советовал бы нашим политическим оппонентам очень серьезно присматриваться к закону об оппозиции. Я считаю, что сильный и эффективный закон им также должен быть интересный», - отметил он.

В то же время представитель Партии регионов Ярослав СУХИЙ высказался категорически против пакетного голосования, добавив, что «мы уже в пакете проголосовали политическую реформу, теперь оказывается, мы проголосовали неправильно». По мнению Я.СУХОГО, закон о Кабинете Министров все равно будет заветирован Президентом Украины.