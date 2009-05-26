Брифинг на тему нарушения прав иностранных инвесторов в сфере игрального бизнеса в Украине
16:42, 26 мая 2009Политика
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28 мая в 12.00 в отеле «Haytt» (г. Киев, ул. Тарасовой, 5 ) состоится брифинг для иностранных послов и консулов на тему нарушения прав инвесторов в сфере игрального бизнеса в Украине.
Организаторы брифинга: Ассоциация казино Украины, Ассоциация работников игрального бизнеса, Союз предпринимателей игрального бизнеса.
Аккредитация обязательна.
Контактное лицо: Наталья КУЗНЕЦОВА
Моб. (067) 940-94-76
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