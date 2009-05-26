Брифинг на тему нарушения прав иностранных инвесторов в сфере игрального бизнеса в Украине

28 мая в 12.00 в отеле «Haytt» (г. Киев, ул. Тарасовой, 5 ) состоится брифинг для иностранных послов и консулов на тему нарушения прав инвесторов в сфере игрального бизнеса в Украине.

Организаторы брифинга: Ассоциация казино Украины, Ассоциация работников игрального бизнеса, Союз предпринимателей игрального бизнеса.

Аккредитация обязательна.

Контактное лицо: Наталья КУЗНЕЦОВА

Моб. (067) 940-94-76