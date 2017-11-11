Трамп и Путин поговорили о ситуации в Украине, но "без деталей"

Во время короткого разговора президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин говорили об Украине, но не обсуждали эту тему, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает радио Свобода.

Читайте такжеПутин отреагировал на информацию о возможном размещении на Донбассе 20 тысяч миротворцевВ этом разговоре звучало слово «Украина», «констатировалось, что ситуация сложная», но детального обсуждения не было, сказал Песков журналистам в Данангу во Вьетнаме, где ранее Трамп и Путин в ходе международного саммита коротко пересеклись несколько раз.

Трамп, со своей стороны, тоже заявлял после коротких встреч с Путиным, что предпочел бы обсудить с ним, в частности, Украину. Как сказал он журналистам в президентском самолете, которым он летел из Дананга во вьетнамскую столицу Ханой, в течении одной из этих коротких встреч он несколько раз переспросил Путина относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, а тот несколько раз возразил. «Ну не могу же я стоять и спорить с ним. Я бы лучше поговорил с ним о том, чтобы он убрался из Сирии, я бы лучше взялся работать с ним в отношении Украины», – добавил президент США.

Сам Путин, со своей стороны, на своей итоговой пресс-конференции после саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что «ничего не слышал» и «ничего не знает» по поводу сообщений о предложении США в отношении миротворческих сил ООН для оккупированной части украинского Донбасса. Речь шла о статье в американском издании The Wall Street Journal от 9 ноября о том, что США готовятся в ближайшие дни обсудить с российскими чиновниками предложение разместить на востоке Украины 20 тыс. миротворцев ООН.