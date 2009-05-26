Ющенко: хочется свежей крови, в хорошем смысле этого слова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил главе Секретариата Президента Вере УЛЬЯНЧЕНКО оптимизировать и обновить структуру Секретариата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции.

“Я поручил Вере УЛЬЯНЧЕНКО изменить структуру Секретариата Президента”, - сказал Президент, добавив, что структуру Секретариата Президента следует оптимизировать с точки зрения Конституции.

Президент подчеркнул, что хотел бы иметь обновленный Секретариат. Он сказал, что с этой целью дал поручение В.УЛЬЯНЧЕНКО организовать конкурс на замещение должностей в Секретариате.

По мнению В.ЮЩЕНКО, на работу в этот орган должны прийти молодые люди, которые имеют высшее образование и амбиции работать на украинские интересы.

“Хочется свежей крови, в хорошем смысле этого слова”, - сказал В.ЮЩЕНКО.