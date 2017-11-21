Пятерых чиновников "Киевавтодора" подозревают в присвоении 12 миллионов

Генпрокуратура совместно с Национальной полицией задержали 5 чиновников "Киевавтодора" по подозрению в присвоении и растрате путём злоупотребления служебным положением на сумму 12 млн грн. Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Киева Владимир Кличко на брифинге.

«Генпрокуратура совместно с главным следственным управлением Нацполиции проводит обыск и выемку документов в коммунальной компании "Киевавтодор" в Святошинском, Деснянском, Оболонском, Подольском районах, а также в некоторых подрядных организациях. Обыск сегодня также проводился в коммунальном объединении "Киевзеленстрой", - сказал он.

Он также сообщил, что все действия проводятся в рамках производства по подозрению в уголовном правонарушении - присвоение и растрата имущества путём злоупотребления служебным положением. Сейчас задержаны 5 человек.

В свою очередь, присутствовавший на брифинге заместитель главы Нацполиции Игорь Купранец отметил, что была налажена организованная коррупционная схема.

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"Руководители коммунальных предприятий, получив средства на проведение ремонтных дорожных работ, отправляли эти средства по фиктивным договорам на подконтрольные коммерческие структуры, потом обращали деньги в наличку», - сказал он.

По словам Купранца, фактически работы, которые должны были выполняться коммерческими структурами, проводились силами сотрудников коммунальных предприятий. Уже задокументировано несколько эпизодов, по которым имеются экспертизы. «Мы сейчас можем говорить о суммах 11-12млн грн. Большие суммы мы будем доказывать в ходе расследования", - сказал он.

Ранее стало известно, что бывшему директору Государственного предприятия «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» и еще двум лицам объявлено о подозрении в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона для проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.