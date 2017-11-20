УКРОП предлагает уменьшить проходной барьер на парламентских выборах и назначать членов ЦИК на конкурсной основе

Народные депутаты от УКРОПа подали на рассмотрение в парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия ряд поправок к проекту Избирательного кодекса (№ 3112-1). Соответствующую инициативу, в частности, поддержали укроповцы Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Александр Дубинин, Виталий Куприй, Александр Шевченко и Виктор Шевченко.

Так, парламентарии инициируют снижение проходного барьера на выборах в Верховную Раду до 3%. Кроме того, представители УКРОПа предлагают парламенту назначать новых членов Центральной избирательной комиссии на конкурсной основе, в соответствии с Законом «О государственной службе», а не по представлению президента Украины.

«Это важный инструмент для начала смены системы, которую до конца не смог сломать ни один Майдан. Новые избирательные правила отражают общественное мнение и отвечают его потребностям. Поэтому УКРОП поддерживает принятие документа и инициировал обращение местных советов в его поддержку. Мы будем бороться за принятие этого кодекса совместно с другими демократическими партиями!» – отметил председатель политсовета УКРОПа Тарас Батенко.

Нардеп также отметил, что после внесения необходимых поправок новый Избирательный кодекс позволит отказаться от принципа купли-продажи округов. Кроме того, граждане наконец получат возможность голосовать за конкретных кандидатов, а не за партию, которая предлагает кота в мешке.

В то же время укроповцы предлагают отменять регистрацию кандидата или всех выдвиженцев партии после вынесения двух предупреждений со стороны ЦИК.

Такие предупреждения должны быть основаны на решении суда об установлении факта нарушений Избирательного кодекса кандидатом или политсилой на любых выборах.

К тому же парламентарии настаивают на отмене положений законодательства о самовыдвиженцах и списках независимых кандидатов на всех выборах, за исключением президентских.

Кроме того, УКРОП настаивает на необходимости обеспечить электронный подсчет голосов путем сканирования избирательного бюллетеня, в котором избиратель сделал свой выбор. Это позволит избежать манипуляций и ускорит подсчет голосов.

При подготовке ко второму чтению из документа должна быть изъята норма, согласно которой изменения количественного состава следующего созыва местных советов всех уровней устанавливаются текущим созывом.

Также депутаты предлагают не включать в тело закона норму о необходимости сбора и представления подписных листов на разных выборах, кроме случая объявления референдума.