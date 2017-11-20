Шкиряк: украинец не может чувствовать себя защищенным на 100%, но здесь безопаснее, чем в Париже или Нью-Йорке

В Украине ни один человек не может чувствовать себя защищенным на 100%, но это лучшая ситуация, чем в США и странах Евросоюза. Такое мнение высказал советник министра МВД Зорян Шкиряк в интервью для 112.ua.

"Ни в Нью-Йорке, ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Брюсселе, ни в Анкаре, ни в Барселоне сегодня ни один человек не может чувствовать себя на 100% защищенным. Не может чувствовать себя защищенным на 100% и человек в Украине. Мы не можем поставить по полицейскому возле каждого гражданина. Могу сказать, что я тоже никогда не чувствую себя в безопасности", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что ни в одной европейской стране, где случались террористические акты, никто их граждан не обвинял полицию и спецслужбу, и тем самым не мешал расследованию.

"Когда мы наконец поймем, что наша безопасность – это наша общая ответственность и что нет ни одной страны мира, где можно защититься от терроризма на 100%! Сложная криминогенная ситуация, в том числе высокий уровень террористической угрозы, которая у нас в Украине есть постоянно. Хотя, возможно, значительно меньше, чем во многих цивилизованных странах. И при этом они не воюют, а мы воюем", - добавил советник.

Ранее в Нацполиции сообщали, что с начала 2017 года в Украине произошло 1185 убийств.По состоянию на октябрь из них были раскрыты 1039 убийств. Позже Аваков утверждал, что по сравнению с прошлым годом раскрываемость преступлений в стране увеличилась на 25,6%, а количество преступлений уменьшилось на 14,5%.

Что касается имущественных преступлений, то, по словам Авакова, правоохранители раскрыли 62% таких нарушений из числа всех зарегистрированных. Правоохранители раскрыли 6 тыс. 624 кражи из квартир и 72 тыс. 428 краж.

Согласно данным министра МВД, в 2017 году также наблюдается положительная тенденция уменьшения случаев преступлений, связанных с нанесением тяжких телесных повреждений. Национальная полиция зарегистрировала 1 477 преступлений с нанесением тяжких телесных повреждений и 406 случаев ТТП с летальным исходом.