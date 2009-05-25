СБУ возбудила уголовное дело по факту совершения Геноцида (дополненная)

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту совершения Геноцида в Украине в 1932-1933 годах, вследствие чего погибли миллионы граждан.

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев, проинформировали УНИАН в пресс-центре Службы безопасности.

По данным пресс-центра, уголовное дело по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины, было возбуждено 22 мая 2009 года.

Основанием для возбуждения дела стали обращения председателя Украинского института национальной памяти Игоря ЮХНОВСКОГО, народных депутатов Украины Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, Александра ЧОРНОВОЛЕНКО, председателя Ассоциации исследователей голодоморов в Украине Левка ЛУКЬЯНЕНКО, председателя общества «Мемориал» им. В.Стуса Романа КРУЦИКА, а также заявления других граждан Украины с требованиями провести расследование обстоятельств убийства голодом миллионов людей в Украине в 1932-1933 годах, отметили в СБУ.

Рассмотрев заявления и сообщения о преступлении – геноциде, Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины и Украинским институтом национальной памяти осуществила проверку. В ходе проверки было установлено, что после свержения Украинской Народной Республики в 1921 году на этой территории большевистский режим начал активные противоправные действия по недопущению создания независимого Украинского государства, направленные на денационализацию Украины, ее унификацию в обычную административно-территориальную единицу Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

С этой целью проводилась сплошная насильственная коллективизация сельского хозяйства, раскулачивание и депортация украинских крестьянских семей, незаконная конфискация их имущества, осуществлялись репрессии и физическое уничтожение граждан.

Сталинский тоталитарный режим, констатируют в СБУ, в то время принял решения, которыми были разрушены традиционные формы сельскохозяйственного производства, украинские крестьяне лишены необходимых для жизнедеятельности запасов зерна и продовольствия, были введены «натуральные штрафы», применены репрессивные мероприятия принуждения к должникам по хлебозаготовкам, запрещена торговля и завоз товаров в населенные пункты, занесенные на "черные доски", свободное перемещение крестьян по территории СССР с целью поиска продовольствия, а также использованы специальные вооруженные отряды и армейские части для изоляции территории УССР, что создало в 1932-1933 годах для национальной группы – украинцев жизненные условия, рассчитанные на их полное физическое уничтожение.

Противоправные действия были направлены на убийство голодом украинцев как национальной группы. От этих преступлений власти пострадали и представители других национальностей, подчеркнули в СБУ.

По данным пресс-центра, в ходе проверки взяты объяснения с очевидцев и свидетелей событий, происходивших в Украине во время Голодомора 1932-1933 годов, получены рассекречены советские архивные тайные документы, научные исследования отечественных и заграничных ученых, историков, общественных деятелей, опубликованные в средствах массовой информации сообщения, заключения Киево-Могилянской академии и Львовского национального университета им. И.Франко относительно юридической квалификации действий руководства большевистской власти как массовых убийств голодом, то есть преступления против безопасности человечества.

Возбуждая уголовное дело, СБУ руководствовалась нормами национального законодательства и принципами международных конвенций, стороной которых является Украина, а именно, Конвенции ООН от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и от 1968 года о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, а также Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года, отметили в пресс-центре.

Кроме того, статьей 7 Римского устава международного криминального суда определено, что преступлениями против человечества являются осуществляемые крупномасштабные и систематические действия в отношении гражданских лиц, в частности преднамеренное истребление, депортация, насильственное перемещение населения, пытки и другие нечеловеческие деяния.

Во время расследования уголовного дела СБУ неуклонно будет руководствоваться Уголовным кодексом Украины и Законом Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», которым в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор целенаправленным актом массового уничтожения людей, то есть геноцидом украинского народа, подчеркнули в пресс-центре ведомства.