Рада сегодня планирует рассмотреть два законопроекта об образовании и инвестициях (онлайн)

Сегодня Верховная Рада Украины начнет работу с Часа вопросов к правительству.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, обнародованном на сайте ВР.

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Также народные депутаты должны рассмотреть в первом чтении два законопроекта: проект закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" (регистрационный номер 5023) и проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер 1048).

Обычно в пятницу в сессионном зале присутствует незначительное количество депутатов, что не дает возможности принимать решения, поскольку для поддержки законопроекта необходимо, минимум, 226 голосов народных депутатов.