Российский министр пригрозил Нидерландам из-за скифского золота

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что продолжение межмузейных отношений с Нидерландами невозможно, если суд решит не возвращать коллекцию скифского золота в крымские музеи.

Амстердам создает "опаснейший прецедент изъятия культурных ценностей", заявил он в интервью РИА Новости.

Мединский убежден, что все нормы международного права, музейного права, прецеденты, традиции "находятся на стороне крымских музеев", поскольку эту коллекцию нашли на территории Крыма, исследовали и хранили там же.

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"Речь идет о беспрецедентном отчуждении музейных ценностей. Это можно сравнить только с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии. Считаю, что решение голландского суда абсолютно политизировано, оно разрушает саму систему выставочного обмена", — считает он.

Мединский заметил, что не очень понимает, как теперь организовывать выставки с Нидерландами.

Как сообщал УНИАН, музеи оккупированного Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию "скифского золота".