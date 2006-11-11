Съезд Нашей Украины таки признал работу Совета партии неудовлетворительной
На голосовании стояли три предложения
Делегаты III съезда партии «Народный Союз «Наша Украина» признали работу совета партии неудовлетворительной.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 678 делегатов съезда.
В то же время за признание удовлетворительной работы совета НСНУ проголосовали 300 делегатов, а за предложение «принять к сведению» - 68 делегатов.
Предварительное голосование - о признании работы руководства партии и совета партии неудовлетворительной - не набрало достаточного количества голосов: “за” проголосовали 634 делегата, “против” - 385, воздержались - 105 делегатов. Решение не было принято, поскольку не хватало голосов многих присутствующих делегатов.
Председательствующий на съезде Петр ПОРОШЕНКО заявил о том, что при голосовании используются лишние мандаты. Он в частности сказал, что якобы у журналистов покупают бейджики для того, чтобы пройти в зал и голосуют какими-то бумагами, похожими на мандаты.
После нерезультативного голосования было снова поставлено на голосование три предложения о признании неудовлетворительной, удовлетворительной и «принятие к сведению». В результате - съезд определился большинством голосов, чтобы признать работу совета партии неудовлетворительной.
В то же время работу ревизионной комиссии политической партии "Народный Союз “Наша Украина" съезд признал удовлетворительной.