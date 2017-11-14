До выборов президента РФ не будет четкой позиции Кремля по миротворцам на Донбассе – нардеп

До президентских выборов в РФ не будет четкой позиции российской стороны относительно миротворческой миссии на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, комментируя журналистам вчерашнюю встречу спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова в Белграде.

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"Очевидно, что до выборов президента в России мы увидим определенное затягивание процесса и нечетко будет понятно, какую стратегию выберет Кремль - идти по сценарию абхазскому, то есть признание независимости республик, или все-таки идти через миротворческую миссию, постепенно выходя из Донбасса", - пояснила она.

По словам депутата, важно то, что сегодня уже в деталях обсуждается присутствие такой миссии на Донбассе.

Гопко также отметила, что сегодня в Украине находится помощник Госсекретаря США по вопросам Европы Вес Митчелл, и во время встречи с ним речь будет идти и о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в посольстве США в Москве по итогам встречи Суркова и Волкера заявили, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация продолжат прилагать усилия для прекращения войны в Донбассе, несмотря на различные концепции относительно путей достижения мира.

В Белграде Сурков и Волкер должны были обсудить, среди прочего, развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе. Накануне Волкер напомнил о необходимости установления подлинного режима тишины в Донбассе.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года - в четвертую годовщину аннексии Крыма.