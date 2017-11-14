В посольстве США в РФ рассказали о вчерашней встрече Волкера с Сурковым в Белграде

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции о путях достижения мира.

Как отмечается в сообщении на сайте посольства США в РФ, 13 ноября 2017 года в Белграде состоялась встреча специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

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"В ходе их третьей встречи состоялось всестороннее обсуждение текущего положения дел в дипломатической сфере касательно усилий по прекращению войны на Донбассе. Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, совместная работа в этом направлении будет продолжена. В соответствии с Минскими соглашениями существовала необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности. Обе стороны проанализируют мнения, высказанные в ходе состоявшейся встречи, и обдумают дальнейшие пути решения этой задачи", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Белграде Сурков и Волкер должны были обсудить, среди прочего, развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе. Накануне Волкер напомнил о необходимости установления подлинного режима тишины на Донбассе.

«В 2017 году уже подтверждено 442 жертвы среди гражданских, что превышает (количество жертв) в 2016 году. Жители Донбасса заслуживают настоящего прекращения огня», - заявил Волкер.

Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что по просьбе украинской стороны Волкер должен передать Суркову письма от семей украинских пленных.