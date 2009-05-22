Королевская предлагает взяться за тех, кто живет за счет взяток

Украине необходимо синхронизировать ужесточение антикоррупционного законодательства с принятием закона о лоббизме, считает народный депутат Украины от фракции БЮТ, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по словам депутата, если государство хочет вывести рынок лоббистских услуг из тени и пополнить бюджет за счет продажи лицензий и налогов, «необходимо принимать меры по предотвращению работы нелегальных лоббистов».

Создание цивилизованного рынка лоббизма в Украине, уверена глава комитета, невозможно без ужесточения мер в отношении «чиновников, которые живут за счет взяток, получаемых за "решение вопросов". "Поэтому необходимо одновременно ужесточать наказание за неформальную "помощь" бизнесу в лоббировании и параллельно создавать условия для легальной работы лоббистских компаний", - отметила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что без таких мер даже самый прогрессивный закон о лоббистской деятельности не будет работать, в то время, как «черный рынок» этих услуг будет процветать.

Напомним, раньше Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявляла, что в экспертном совете при комитете разрабатывают законопроект о лоббизме. По ее мнению, лоббизм в стране должен быть цивилизованным и легальным.