Скандал вокруг Еханурова – чтобы отвлечь внимание от Луценко?

Народный депутат Украины от фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Зиновий ШКУТЯК уверен, что ситуация, которая сложилась сегодня вокруг министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА искусственно создана премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО для отвлечения внимания от скандала с участием министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО. Об этом депутат заявил сайту RAZOM.

«Скандал вокруг министра обороны имеет две цели. Первая – это начало президентской кампании. Юлия Владимировна уже объявила, что идет на выборы, и она зачищает вокруг себя ей оппонирующих людей, поэтому это обычная зачистка". "Вторая цель скандала вокруг Ю.ЕХАНУРОВА – обычное отвлечение внимания от «пьяного скандала» с Ю.ЛУЦЕНКО. Это обычное переключение внимания», - отметил З.ШКУТЯК.

По его словам, «если мы приняли решение, что возглавлять Министерство обороны должен гражданский человек, то лучшего специалиста, чем Ю.ЕХАНУРОВ, просто нет».

Как сообщал УНИАН, 5 мая немецкая газета «Бильд» сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми, но он подает в отставку с должности министра внутренних дел Украины, чтобы не дестабилизировать ситуацию в МВД.

20 мая премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО выступила за отставку Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны в связи с “беспрецедентным коррупционным обращением с бюджетными средствами”, в том числе в сфере организации питания военнослужащих.

В свою очередь, Министерство обороны в своем заявлении призвало руководство правительства быть сдержанными и взвешенными в публичных заявлениях и отказаться от практики использования непроверенных и сомнительных данных для решения политических задач.