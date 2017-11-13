Волкер перед встречей с Сурковым напомнил о числе жертв российской агрессии на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер напомнил о необходимости установления подлинного режима тишины на Донбассе.

Об этом дипломат заявил в микроблоге Twitter.

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«В 2017 году уже подтверждены 442 жертвы среди гражданских лиц, что превышает (количество жертв) в 2016 году. Жители Донбасса заслуживают настоящего прекращения огня», - отметил Волкер.

Как сообщал УНИАН, сегодня Волкер должен провести очередную встречу с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Они намерены рассмотреть возможность размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины с целью активизации Минского мирного процесса, который начал пробуксовывать.

4 ноября спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что Российская Федерация на 100% контролирует происходящее на Донбассе.