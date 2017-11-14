Оккупанты в Крыму усилили преследования крымских татар – Human Rights Watch

Российская власть в оккупированном Крыму усилила преследование крымских татар с очевидной целью полностью подавить инакомыслие на полуострове.

На это указывает 14 ноября международная правозащитная организация Human Rights Watch, передает Радио Свобода.

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«Российская власть в Крыму постоянно преследует крымских татар за их громкую оппозицию к российской оккупации с момента ее начала в 2014 году. Она (власть – ред.) изображает политически активных крымских татар как экстремистов и террористов, принудила многих к бегству и создала условия, чтобы те, кто решил остаться, никогда не чувствовали себя свободными выражать их мнение», – сказал директор Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Правозащитники указывают в своем отчете на конкретные случаи преследования, в частности, задержания и штрафы за одиночные пикеты, которые в России формально считаются единственным способом протеста, что не требует предварительного разрешения властей.

С начала 2015 года российская власть арестовала по меньшей мере 26 человек по обвинению в причастности к исламистскому движению «Хизб ут-Тахрир», напоминают правозащитники. Они указывают, что эта религиозно-политическая организация является запрещенной в России с 2003 года, но является легальной как в Украине, так и в большинстве стран Европы.

Правозащитники отмечают, что Россия «как государство-оккупант» должна «уважать законы, которые действовали в Крыму на момент начала оккупации». «Однако Россия отказывается от статуса государства-оккупанта и применяет свои федеральные законы в Крыму, включая криминализацию деятельности, которая ранее на полуострове не признавалась уголовным», – говорится в сообщении Human Rights Watch.