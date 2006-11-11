Жвания комментирует замену Ключковского на Зварича

Народный депутат Давид ЖВАНИЯ сомневается в целесообразности кадровых изменений – представителя Президента в Верховной Раде перед съездом партии «Народный Союз «Наша Украина».

Об этом Д.ЖВАНИЯ сказал в интервью УНИАН, комментируя освобождение от должности представителя Президента в парламенте Юрия КЛЮЧКОВСКОГО и назначения на эту должность Романа ЗВАРИЧА.

Он отметил, что такие кадровые изменения «это дело Президента, это его номенклатура назначений». В то же время Д.ЖВАНИЯ отметил, что не понимает, «почему это делается в субботу перед съездом» и в ситуации, когда идут разговоры о том, что Р.ЗВАРИЧ якобы выходит из партии НСНУ. «Я не знаю, что бы это значило», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Р.ЗВАРИЧА Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины. Другим своим указом глава государства освободил Ю.КЛЮЧКОВСКОГО от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в ВР.

Вчера УНИАН сообщал со ссылкой на собственные источники, что Р.ЗВАРИЧ написал заявление о выходе из НСНУ. Вместе с тем в партии такую информацию не подтвердили. А сам Р.ЗВАРИЧ был не доступен для комментариев.