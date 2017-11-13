В Одессе осудили руководителей нефтебазы, причастных к "схеме Курченко" - прокуратура

В Одессе в рамках расследования хищения нефтепродуктов по схеме бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко осуждены еще 3 человека, в том числе, руководители нефтебазы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

По его словам, суд одновременно с решением о спецконфискации 100 тыс. тонн нефтепродуктов приговорил трех фигурантов к 5 годам лишения свободы с годом отсрочки исполнения приговора.

Отмечается, что суд вынес приговор на основании соглашений между процессуальным руководителем расследования и осужденными.

Двое осужденных – руководители нефтебазы, которая находится на территории Ренийского района области.

«Также осужден человек, который занимался фактически менеджментом: подбором плавсредств, экипажей, которые задействовались в незаконном обороте нефтепродуктов», - сказал Жученко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, стало известно, что решением Киевского районного суда Одессы в пользу государства конфискованы 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн в рамках расследования хищения нефтепродуктов по «схеме Курченко».

В рамках расследования уголовного производства по решению суда в пользу государства в июле 2017 года конфисковано имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода и предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.

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Также в июле прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц Одесской таможни, причастных к топливной схеме Курченко.

В июне осужден бывший заместитель гендиректора Одесского НПЗ, причастный к хищению топлива по «схеме Курченко». 30 мая прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Курченко в совершении ряда преступлений. Среди них - создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация полученных преступным путем средств и тому подобное.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли на территорию Украины по фиктивным документам более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны реализовываться в Украине, а должны были быть поставлены в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.