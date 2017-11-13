У "Народного фронта" есть большой потенциал, если партия перестанет быть громоотводом для президента - политолог

У партии Арсения Яценюка "Народный фронт" есть большие перспективы на предстоящих выборах, но ей нужно перестать быть громоотводом действующей власти. Об этом заявил политолог, директор Социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, комментируя результаты съезда партии, сообщает "Цензор.нет".

"Следует признать, что "доброжелатели" "Народного фронта" потратили немало сил на то, чтобы уничтожить его рейтинг, надеясь, что его голоса "перетекут" к БПП. Однако получилось иначе: "Народный фронт" потерял голоса, но БПП их не получил", – отметил эксперт.

"В "Народном фронте" есть много влиятельных и опытных политических бойцов, известных узнаваемых лиц, однако вся эта мощь пока не конвертируется в народное признание. Поэтому очень важно, чтобы "Народный фронт" не ограничился съездом, а пошел в народ", – подчеркнул Небоженко.

По мнению политолога, "Народному фронту" следует, не стесняясь, наращивать мускулы.

"Необходимо дистанцироваться от личности президента Порошенко, когда тот делает какие-то ошибки", – отметил эксперт.

По его словам, наивная уверенность "Народного фронта", что не стоит критиковать за ошибки своего политического партнера – БПП – это неправильно.

"Граждане не могут отличить, где "Народный фронт" принимает активное участие в политической и экономической жизни страны, а где он просто является громоотводом действующей власти", – подчеркнул Небоженко.