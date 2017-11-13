Рада в четверг примет решение насчет разрыва дипотношений с РФ – Парубий

В четверг Верховная Рада примет решение о поправке к закону относительно разрыва дипломатических отношений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Андрей Парубий на брифинге.

Он напомнил, что в одной из поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса говорится о необходимости разрыва дипломатических отношений с РФ.

Читайте такжеРада может рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса уже в четверг – Парубий

Парубий отметил, что его позиция неизменна, и он выступает за введение визового режима для граждан России. При этом добавил, что вопрос разрыва дипломатических отношений должны определять правительство и Министерство иностранных дел Украины.

По словам спикера, соответствующая правка есть ко второму чтению законопроекта, и «ВР примет свое решение по поводу этой правки». Парубий не исключает, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет в четверг поддержан в случае решения профильного парламентского комитета по этому вопросу.

Парубий добавил, что в данном законопроекте есть очень важная норма о признании Российской Федерации агрессором на уровне закона.

«И это я считаю ключевым в этом законопроекте», - сказал он. При этом спикер уточнил, если не будет решения комитета по данному законопроекту, то «нам придется ждать еще две недели до следующего пленарного заседания».

Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет ВР по нацбезопасности перенес заседание по законопроекту о реинтеграции Донбасса на среду, 15 ноября. Как сообщается на сайте комитета, заседание перенесено на 15.00 15 ноября во связи с продолжением работы рабочей группы над согласованием текста законопроекта.

6 октября Верховная Рада 233 голосами приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Ко второму чтению, по словам главы профильного комитета Сергея Пашинского, было подано почти 800 поправок. Среди других была подана поправка о расторжении дипломатических отношений с РФ в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции. Кроме того, в законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 года датой начала агрессии России против Украины.